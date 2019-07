Guarda Revolucionária do Irão captura petroleiro estrangeiro

Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

As forças paramilitares da Guarda Revolucionária do Irão capturaram um petroleiro estrangeiro com uma tripulação de 12 pessoas, acusado de contrabandear petróleo.

A notícia foi avançada pela televisão estatal iraniana, dias depois de um petroleiro dos Emirados Árabes Unidos ter desaparecido em águas territoriais iranianas. A embarcação apresada, não identificada, foi intercetada no domingo no sul da ilha Larak, no Estreito de Ormuz.

O meio de comunicação referiu ainda que o petroleiro tinha 12 tripulantes estrangeiros a bordo e estava envolvido no contrabando de um milhão de litros de combustível de contrabandistas iranianos para clientes estrangeiros.