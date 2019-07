Hoje às 18:03 Facebook

Passageiros a bordo de um avião que se preparava para levantar voo de Lagos, na Nigéria, filmaram o momento em que um homem subiu para a asa do Boeing 737, momentos antes de este descolar, esta sexta-feira de manhã.

O homem subiu para a asa do avião da Azman Air, no aeroporto Murtala Muhammed, guardou a bagagem no motor da aeronave e dirigiu-se para cabine, causando pânico entre os passageiros, segundo relata a agência nigeriana de notícias NAN.

Tudo aconteceu numa altura em que o avião se encontrava prestes a entrar na pista para descolar, aguardando apenas que a torre de controlo lhe desse autorização para se posicionar e descolar.

Alertados pelos passageiros, os pilotos abortaram a descolagem e desligaram os motores, para evitar que o homem fosse sugado. O suspeito foi detido para autoridades nigerianas, que estão a investigar a forma como o homem ganhou acesso à placa do aeroporto. O homem estaria a tentar chegar ao Gana, segundo terá dito às autoridades, apesar de este se tratar de um voo doméstico.