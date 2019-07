Guatemala manda 96 imigrantes de volta para os seus países

Jorgina Santos Hoje às 15:47 Facebook

As autoridades da Guatemala reuniram 96 pessoas numa operação para identificar imigrantes não qualificados que tentavam atravessar a fronteira e ir para os Estados Unidos. O objetivo é devolve-los aos países de origem.

A operação teve como alvo cidades, aldeias e rodoviárias de todo o país, e estava destinada para aqueles que não são elegíveis para o processo de imigração, disse o governo. Entre os detidos estão hondurenhos, salvadorenhos, haitianos, brasileiros e uma pessoa de origem africana.



A policia realizou a operação em alguns pontos estratégicos pelo pais de forma a identificar imigrantes a passar pela Guatemala para chegar aos Estados Unidos. Esta foi a primeira operação policial feita simultaneamente em diferentes locais do país para identificar imigrantes.

No Twitter, a policia explicou: "Garantiremos que os direitos humanos e a integridade física das pessoas que estão temporariamente no país sejam respeitadas".



As autoridades disseram que vão assistir todos os que não cumprem os requisitos legais para estar na Guatemala e que querem voltar voluntariamente para os países de origem.



Em março, a Casa Branca anunciou que não ia ajudar mais os países do Triângulo do Norte da Guatemala, Honduras e El Salvador, dizendo que as três "montaram" caravanas de imigrantes para entrar nos Estados Unidos.



"Estamos a pagar imenso dinheiro. Já não lhes vamos pagar. Eles não fizeram nada por nós. Eles montaram caravanas", disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em março.



Nessa época, o Departamento de Segurança Interna (Departmet of Homeland Security) assinou um acordo regional com os países do Triângulo do Norte com o objetivo de prevenir a imigração irregular, combater as organizações criminosas e ajudar na segurança das fronteiras dos EUA.