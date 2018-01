Guiné Equatorial é um dos 6 países que entram no Conselho de Segurança da ONU

Hoje às 19:19, atualizado às 19:21 Facebook

A Guiné Equatorial, a Costa do Marfim, o Koweit, a Holanda, o Peru e a Polónia completam o novo grupo de seis Estados membros sem direito de veto do Conselho de Segurança da ONU.

"A paz e a segurança são difíceis de alcançar (e) vocês terão uma oportunidade real de fazer a diferença" quando forem necessários consensos, sublinhou Kairat Umarov, embaixador do Cazaquistão que assegura, em janeiro, a direção rotativa do Conselho de Segurança, numa cerimónia inédita organizada por sua iniciativa na sede da ONU, em Nova Iorque.

Um por um, os embaixadores dos seis novos membros não permanentes do Conselho - cinco homens e uma mulher, a embaixadora polaca Joanna Wronecka - colocaram em seguida as respetivas bandeiras junto das dos restantes nove membros do órgão supremo das Nações Unidas, à entrada da sua sala de reunião habitual.

O Conselho de Segurança tem 15 membros, cinco dos quais permanentes, com direito de veto relativamente à adoção de resoluções: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido.

Três mulheres e 12 homens são os embaixadores que se reunirão em volta da grande mesa em forma de ferradura instalada no meio da sala de reuniões: além das diplomatas norte-americana, Nikki Haley, e polaca, Joanna Wronecka, o Reino Unido apresentará este mês uma nova representante, a embaixadora Karen Pierce.

Os seis países que saíram do Conselho de Segurança a 31 de dezembro, por ter chegado ao fim o seu mandato, são o Japão, o Egito, o Senegal, a Ucrânia, o Uruguai e a Itália.