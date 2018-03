Guru da alimentação macrobiótica escravizava seguidores

Hoje às 01:56 Facebook

Twitter

As autoridades italianas anunciaram ter desmantelado uma seita levava pessoas com determinadas fragilidades a aderirem a uma dieta macrobiótica restrita, enquanto as isolavam do mundo exterior e as forçavam a trabalhar de forma gratuita.

Entre os suspeitos, está o empresário e fundador do grupo, o italiano Mario Pianesi, acusado de manipular "pessoas com doenças físicas e mentais", convencendo-as de que a dieta que tinha criado, lhes proporcionaria curas milagrosas.

"Como contrapartida, ofereciam-se para ajudar a rede de alimentação macrobiótica, trabalhavam de graça e colocavam em risco as suas próprias vidas", explicou ao "The Guardian" o chefe da polícia de Ancona, em Itália, admitindo o ineditismo do caso. "Nunca me cruzei com nada assim assim na vida", assegurou, acrescentando que "a dieta era tão destrutiva que o peso de um dos seguidores chegou aos 35 quilos".

Uma alimentação macrobiótica estabelece a redução do consumo de produtos de origem animal e preconiza o consumo sustentável de alimentos orgânicos, cultivados localmente e sazonais

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal britânico, a seita, que operava nas regiões italianas de Marche e Emilia-Romagna, manipulava cidadãos a tornarem-se seguidores da dieta "Ma-Pi", baseada no regime alimentar defendido pelo filósofo japonês Georges Ohsawa, que tem por base a redução do consumo de produtos de origem animal e o aumento do consumo de alimentos orgânicos, sazonais e cultivados localmente. O regime alimentar assenta ainda na filosofia de que se deve evitar a preparação de alimentos em microondas e fornos ou fogões elétricos e diminuir o máximo possível o condumo de bebidas aromatizadas, com cafeína ou álcool, diz a BBC. Oito pessoas terão sido vítimas desta fraude, tendo visto, ao contrário do prometido, o seu estado de saúde agravado.

Carlo Pinto contou ainda que as pessoas que seguiam Pianesi tinham uma devoção tão grande à seita que eram manipuladas a fazer doações e a trabalhar de forma gratuita, nos restaurantes e centros macrobióticos de que o italiano de 73 anos é proprietário.

Além do guru da dieta, também a mulher e outros três elementos da rede estão a ser investigados. Em causa, estão crimes de maus-tratos, evasão fiscal e associação criminosa com o objetivo de reduzir pessoas a escravos, escreve o "The Guardian".

O advogado de Mario Pianesi, Manuel Formica, já veio a público defender que as acusações "são inverosímeis" e assegurar que tudo fará para provar a "bondade" e "conduta correta" da associação.