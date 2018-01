Guterres afirma que pacto global é oportunidade para ONU ser mais ambiciosa

Hoje às 15:24 Facebook

O secretário-geral da ONU defendeu esta quinta-feira que a organização deve criar um sistema centralizado para gerir as migrações, como já acontece com os refugiados, e o pacto global sobre migrações é uma oportunidade para o fazer.

"O pacto global é uma oportunidade não só para os Estados-membros, mas para o sistema das Nações Unidas adotar uma abordagem mais ambiciosa na gestão da migração", afirmou António Guterres, num relatório divulgado esta quinta-feira sob o lema "Making Migration Work for All" ("Tornar a migração positiva para todos").

No documento, que pretende marcar o arranque da fase de negociações multilaterais deste inédito pacto para a migração ("Global Compact for Migration"), Guterres comprometeu-se a trabalhar nesta matéria, com "consultas intensivas" durante este ano, com o objetivo de encontrar novas formas de ajudar os Estados-membros a fazerem uma melhor gestão das matérias migratórias.

"Em contraste com aquilo que acontece com os refugiados, ainda não há uma capacidade centralizada nas Nações Unidas para lidar com a migração. A abordagem da organização sobre esta questão, ao contrário do tratamento dos refugiados, está fragmentada", referiu o ex-primeiro-ministro português, que assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017.

No documento, Guterres recordou os esforços desenvolvidos pelos seus antecessores para melhorar tal situação, mas frisou que chegou a hora de reunir todas as partes do sistema das Nações Unidas, incluindo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), para apoiar os esforços que serão assumidos no futuro pela comunidade internacional.

"Quero ver a ONU - em linha com as minhas propostas de reforma em outras áreas - atuar como uma fonte de ideias e de orientação política, bem como um congregador, para a aplicação da "Declaração de Nova Iorque" (adotada por unanimidade na Assembleia-Geral da ONU em 2016) e do pacto global", afirmou.

Segundo Guterres, nos últimos 11 anos, o Grupo de Migração Mundial (GMG) tornou-se num agrupamento de 22 entidades das Nações Unidas, com diferentes graus de envolvimento nas questões migratórias, mas todas com o mesmo sentido de compromisso.

"Isto é uma estrutura de trabalho impressionante, mas é legítimo perguntar se o GMG, como está atualmente configurado, está bem equipado para desenvolver resultados coerentes e fundamentados que acredito que os Estados-membros vão querer face aos seus esforços para aplicar o pacto global", referiu.

Ainda neste relatório, o secretário-geral das Nações Unidas defendeu a importância de melhorar a quantidade e a qualidade dos dados (factos e estatísticas) relacionados com a migração.

Evitar a desumanização da linguagem e não perpetuar estereótipos quando se fala de migrantes é outros dos pontos focados por Guterres para que exista um "debate respeitoso e realista" sobre a migração. "Devemos procurar discutir os migrantes em termos que respeitem a sua dignidade e direitos, assim como devemos respeitar as necessidades e os pontos de vista das comunidades afetadas pela migração", concluiu.

Além disso, Guterres defendeu também que o reconhecimento do papel da mulher migrante e a proteção das crianças migrantes em perigo devem ser focos centrais do futuro pacto global para uma migração segura, regular e ordenada.

ONU quer formalizar pacto global em dezembro

A ONU quer adotar formalmente o pacto global para uma migração segura, regular e ordenada numa conferência intergovernamental a realizar em Marraquexe, Marrocos, em dezembro deste ano, anunciou a enviada especial para a migração, Louise Arbour.

O objetivo foi avançado pela representante durante uma videoconferência ocorrida na quarta-feira e realizada por ocasião da divulgação de um relatório assinado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, sobre este futuro pacto de contornos inéditos.

O documento "será formalmente adotado em Marraquexe numa conferência intergovernamental em dezembro deste ano", referiu a canadiana, designada para o cargo de enviada especial para a migração em março de 2017.

Mas antes deste objetivo final, o documento passou e ainda terá de passar por diversos passos, segundo explicou a representante.

"Cabe agora aos países co-facilitadores, México e Suíça, apresentarem em finais de janeiro, início de fevereiro, um esboço de um projeto", afirmou Louise Arbour, precisando que este esboço "será a base para as reuniões de negociação multilateral que irão ocorrer de forma regular em Nova Iorque entre fevereiro e julho".

O pacto global sobre migrações

O pacto global para a migração deu os primeiros passos em setembro de 2016, quando os 193 membros da Assembleia-Geral da ONU adotaram por unanimidade a chamada "Declaração de Nova Iorque".

Em dezembro passado, o México (país, a par da Suíça, que ficou encarregado de facilitar elaboração do quadro internacional sobre migração) acolheu reuniões preparatórias com os Estados-membros.

O relatório assinado por António Guterres surge após a conclusão desta fase preparatória de consultas.

Ainda no mês de julho, a ONU espera que o texto final do pacto global para a migração seja adotado pelos Estados-membros da organização internacional.

Este pacto, considerado por António Guterres como "um dos testes mais urgentes e profundos à cooperação internacional" dos tempos atuais, já sofreu um revés quando em dezembro último o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu retirar os Estados Unidos das negociações, alegando que o acordo é "incompatível" com a política da atual administração norte-americana.