Guterres condena ataques a petroleiros ao largo do Irão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques contra dois petroleiros ao largo do Irão, ao intervir numa reunião do Conselho de Segurança sobre cooperação entre as Nações Unidas e a Liga Árabe.

"Condeno qualquer ataque contra navios civis", disse Guterres, pedindo "o apuramento dos factos" e "das responsabilidades". O secretário-geral da ONU disse que acompanha com "profunda preocupação" o incidente e sublinhou que "o mundo não pode permitir-se a um confronto de grande escala no Golfo Pérsico".

O Conselho de Segurança deve reunir-se hoje de emergência para avaliar o incidente, avançaram fontes diplomáticas da ONU citadas pela agência France-Presse.

Dois petroleiros, um norueguês e um japonês, foram esta quinta-feira alvo de ataques de origem indeterminada no Mar de Omã, num contexto regional de acesa crise devido à crise entre os Estados Unidos e o Irão. Um navio de resgate iraniano resgatou as 44 pessoas que compunham a tripulação dos navios.

O incidente ocorre cerca de um mês depois de quatro navios, três deles petroleiros, terem sido atacados ao largo dos Emirados Árabes Unidos, ataques que os Estados Unidos atribuíram ao Irão, que negou qualquer envolvimento.