Há espaço para Trump e Kim no restaurante com um prato de Obama

O restaurante onde o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, e o chef Anthony Bourdain almoçaram em Hanói, no Vietname, está de portas abertas para Donald Trump e Kim Jong-un, que se vão reunir em cimeira na cidade, assim eles queiram saborear as especialidades da casa, como, por exemplo, o agora famoso Obama Combo.

Hanói acolhe por estes dias a segunda cimeira entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Há menos de três anos, a capital vietnamita recebia o antecessor de Trump, Barack Obama, numa visita plena de significado histórico, tendo em conta o passado conturbado entre os dois países. À margem da agenda oficial, uma imagem marcou a presença de Obama em Hanói: o almoço com o famoso e entretanto falecido chef norte-americano Anthony Bourdain.

No restaurante Bun Cha Huong Lien, a mesa onde os dois comeram está envidraçada e pelos três pisos do estabelecimento abundam fotografias de Obama. Agora, ir ali passou a ser mais do que uma experiência gastronómica. É, hoje, uma atração. Prova disso são os turistas que abundam além da clientela local fiel, que não perde uma oportunidade para saborear os pratos tradicionais do restaurante, aberto desde 1993.

O prato mais procurado é o Obama Combo, ou seja, a refeição do ex-presidente Barack Obama quando esteve ali. Consiste simplesmente num prato de carne de porco grelhada servida numa taça com massa de arroz, um rolo de camarão frito e uma cerveja local. Tudo por apenas 90 mil dongs (cerca de 3,5 euros).

"Já era um dos pratos com mais saída, mas, depois de Obama, tornou-se, de longe, o mais popular", diz, com um sorriso rasgado, a proprietária do restaurante, Huong Lien, enquanto vai recebendo e cumprimentando à entrada o fluxo intenso de clientes. Ainda não é meio dia e já está quase a rebentar pelas costuras. "Tem sido assim".

E se Trump e Kim vierem cá? "Serão muito bem recebidos", assegura. Sabe-se que os líderes dos EUA e da Coreia do Norte terão na quarta-feira um jantar privado após o início da cimeira. Se não tiverem onde almoçar no dia seguinte, Huong Lien tem uma mesa reservada, ficando a dúvida no que consistiria um Trump-Kim Combo.

* Enviado especial a Hanói da Plataformamedia.com