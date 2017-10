Trump diz que há "só uma solução" para a Coreia do Norte

Hoje às 00:38, atualizado às 00:45 Facebook

Donald Trump afirmou, numa mensagem enigmática publicada nol Twitter, que "só uma solução resultará" com a Coreia do Norte, dois dias após outra declaração do género.

"Os presidentes e os seus governos andam há 25 anos a falar da Coreia do Norte", escreveu Trump, acrescentando que "os acordos passados e as enormes quantias de dinheiro gastas não sortiram efeito".

"Os acordos foram violados antes mesmo de a tinta secar. Tenho muita pena, mas só uma coisa resultará", concluiu.

Na quinta-feira, numa receção na Casa Branca, Trump disse outra frase evasiva, sem a explicar: "Talvez seja mesmo a calmaria antes da tempestade".

O chefe de Estado norte-americano acabara de participar numa reunião com os principais responsáveis militares do país para debater os assuntos sensíveis do momento, entre os quais o Irão e a Coreia do Norte.

Inquirido na sexta-feira pela imprensa sobre essa declaração, respondeu apenas: "Vocês vão ver".

"Como já disse em muitas ocasiões, o presidente nunca anunciará antecipadamente" a sua estratégia, declarou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, em resposta a uma pergunta sobre o assunto.

Há uma semana, o secretário de Estado, Rex Tillerson, confirmou a existência de contactos entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

"Disse ao Rex Tillerson, o nosso maravilhoso secretário de Estado, que ele está a perder o seu tempo a negociar", reagiu rapidamente Donald Trump via Twitter. "Poupa a tua energia, Rex, nós faremos o que temos de fazer", explicou, na altura.

Desde há vários meses que Trump e o dirigente norte-coreano, Kim Jong-Un, estão envolvidos numa escalada de violência verbal, tendo ambos já brandido contra o outro a ameaça de um ataque nuclear.

No seu primeiro grande discurso na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, em meados de setembro, o presidente norte-americano ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte em caso de ataque inicial de Pyongyang.