Haddad deseja "sucesso" a Bolsonaro: "O nosso país merece o melhor"

O candidato do Partido do Trabalhadores à presidência do Brasil Fernando Haddad felicitiou, esta segunda-feira, o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, pela vitória na segunda volta das eleições, realizada no domingo.

"Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!", escreveu Haddad, no Twitter.

Foi a primeira vez que Haddad falou sobre Bolsonaro desde a vitória do candidato do Partido Social Liberal. Após a divulgação dos resultados, no domingo à noite, Haddad discursou durante cerca de oito minutos, sem nunca se ter referido ao presidente eleito.

Mais tarde, o representante do Partido Trabalhista (esquerda) voltou à rede social para deixar uma palavra ao povo brasileiro: "E como disse ontem, eu coloco a minha vida à disposição desse país. Não tenham medo, nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem, a vida é feita de coragem. Viva o Brasil!"

No discurso deste domingo, o candidato do PT afirmou que os mais de 45 milhões de eleitores que votaram na sua candidatura presidencial, derrotada nas urnas, tinham "outro projeto de Brasil na cabeça" e apelou à "coragem" do povo nos próximos quatro anos.

Na intervenção, Haddad assumiu que vai continuar a defender os direitos civis e políticos dos trabalhadores e sociais que "estão em jogo neste momento".

"Nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo", afirmou então Haddad.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.