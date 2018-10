"Haddad tem de afastar um pouco essa marca do PT"

GUSTAVO URIBE, jornalista no Folha de São Paulo Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Reeleito, no Ceará, na primeira volta com o maior índice obtido por um candidato a governador neste ano (79,9% dos votos), o petista Camilo Santana defende que o candidato do PT, Fernando Haddad, deve fazer uma autocrítica partidária. Uma entrevista do jornal Folha de São Paulo.

Se o PT tivesse apoiado Ciro Gomes, o campo da esquerda chegaria com vantagem à segunda volta?

É difícil avaliar, mas, do jeito que foi, a gente poderia até ter tido uma vitória na primeira volta. Isso pela força do PT do ex-presidente Lula da Silva e pela possibilidade de o nome de Ciro Gomes agregar mais o país. Mas ninguém pode prever e agora temos de olhar para a frente.

E olhando para frente?

Nós vamos fazer de tudo para trabalhar pelo Haddad, mostrar que ele representa o progresso e o futuro do país. O Bolsonaro representa o retrocesso. Precisamos ter uma estratégia muito boa para tentar distensionar o clima do país. A tensão está muito grande entre as duas candidaturas.

Como distensionar?

O Haddad tem de se apresentar não como candidato simplesmente do PT, mas como alguém acima do PT. Tem de se colocar como nome disposto a dialogar com todos os segmentos e unir o país.

Teria de afastar-se do PT e mostrar-se como nome de centro?

Nem é mostrar, ele tem de se colocar como um nome acima do partido, que possa agregar várias forças e tendências políticas, que querem o fortalecimento da democracia e não o retrocesso.

E fazer um aceno ao mercado?

Fazer um aceno ao mercado, garantir respeito pelos contratos e passar credibilidade.

A estratégia na primeira volta foi associá-lo a Lula. É de mantê-la ou distanciar-se?

Ele tem de se apresentar agora como Haddad. O eleitor do Lula vai votar nele de qualquer jeito, isso já se mostrou agora. Agora, tem de apresentar quem é o Haddad e um discurso de união, de diálogo e de distensionamento.

O PT tem responsabilidade pelo crescimento de Jair Bolsonaro?

Não sei avaliar. Uma das coisas que sempre considerei que tinha de ser feita era o partido se recriar e se reinventar, fazer uma autocrítica, admitir que cometeu erros. Não custa nada. Agora, dizer que os acertos foram muito maiores que os erros e que é importante o país ter uma segunda chance... O PT já governou e mostrou que é possível fazer muita coisa boa. Mas há uma deceção de uma parcela da sociedade em relação ao que aconteceu.

Para Haddad ganhar, é necessário uma autocrítica?

No discurso, ele tem de reconhecer que houve alguns erros e que todos os partidos cometem. É importante até para mostrar que está disposto a ouvir, a dialogar, a ser um homem aberto para aglutinar e somar forças para superar o problema que o país está vivendo.

Que erros foram cometidos?

O PT perdeu um pouco a base social a partir do momento que foi para dentro do governo. [É preciso] reconhecer que algumas pessoas do partido cometeram erros que devem ser punidos. É claro que ninguém deve ser culpado por antecipação. Mas acho importante dar essa sinalização.

O que explica a onda conservadora no país?

Acho que deceção com a corrupção do país e com o momento difícil da vida das pessoas, como crise, desemprego e violência. Isso acaba causando descrédito. Mas elas foram às urnas e houve uma participação grande, o que é importante.

O antipetismo alimentou o crescimento do Bolsonaro?

Sem dúvida. Muita gente votou Bolsonaro porque não quer o PT. Por isso que digo que a atitude de Haddad não pode ser do partido. Tem de afastar um pouco essa marca do PT. Ele precisa de colocar-se como um projeto novo para o Brasil, onde, claro, o PT faz parte, mas também um conjunto de forças que vai ter de colaborar com ele para o Brasil superar esse momento difícil.