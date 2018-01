Harrods vai retirar memorial dedicado à princesa Diana

Ontem às 21:05 Facebook

Os armazéns de luxo Harrods, em Londres, deverão retirar o memorial dedicado à princesa Diana de Gales e a Dodi Fayed, revelou a imprensa britânica.

De acordo com a BBC e o "The Times", a estátua de bronze, com uma representação de Diana e Dodi Fayed, deverá ser devolvida ao milionário egípcio Mohammed Al Fayed, antigo proprietário do Harrods.

O diretor do Harrods decidiu retirar o memorial depois de se saber que o Palácio de Kensington planeia erguer uma estátua a representar Diana.

O empresário tinha encomendado a estátua de bronze em homenagem ao filho, que morreu com a princesa de Gales, num acidente de carro em Paris, em 1997.

A estátua foi colocada no interior do Harrods em 2005.