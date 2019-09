Harry "honrado" ao refazer passos da mãe no Huambo

Raquel Rio, Agência Lusa Hoje às 17:18 Facebook

O príncipe Harry declarou-se "honrado" ao refazer os passos da mãe, no hospital para as vítimas de minas do Huambo que a princesa de Gales visitou em 1997 e que esta sexta-feira foi rebatizado como "Centro Ortopédico Princesa Diana".

O duque de Sussex descerrou uma placa com a nova designação do centro. Na curta visita ao local, Harry passou pelo ginásio, ala pediátrica e as oficinas onde são feitas as próteses adaptadas às vítimas de minas, parando para cumprimentar algumas entre as quais Justina Ngoi César, a menina amputada que conheceu Diana aos 15 anos e é hoje uma mulher de 37.

À saída, o príncipe focou o quanto a visita foi para si "profundamente pessoal e significativa" e voltou a destacar a transformação visível do Huambo desde a visita da mãe à cidade.

"Quando ela visitou este centro, durante o conflito, estava cheio de mulheres, homens e até crianças feridas por minas terrestres. Sei que se ela estivesse aqui hoje ficaria encantada por ver que este centro se tornou líder global em reabilitação ortopédica no meio de uma comunidade vibrante e próspera", referiu Harry, elogiando "o nível extraordinário de atendimento prestado pelo centro".

Eu perdi-a há 22 anos, mas a memória dela está comigo

O príncipe declarou ser "uma honra" refazer hoje os passos da mãe. "Eu perdi-a há 22 anos, mas a memória dela está comigo diariamente e o seu legado continua vivo e é por isso que estou tão feliz em nomear este centro 'Centro Ortopédico Princesa Diana'", regozijou-se.

Explicou ainda que, com a sua visita, espera "aumentar a consciencialização em todo o mundo" para dois objetivos da desminagem: "tornar o quotidiano dos angolanos seguro e construir comunidades dinâmicas e prósperas" e "proteger e preservar a rica diversidade da fauna e flora que existe no país".

O duque de Sussex iniciou no Dirico, na província do Cuando Cubango, a sua deslocação a Angola para apoiar à desminagem, visitando um projeto da ONG britânica Halo Trust que visa limpar campos nos parques naturais de Mavinga e Luengue-Luiana, na bacia do rio Okavango, no qual o governo angolano vai investir 60 milhões de dólares.

"Todo este trabalho contribuirá para que Angola alcance o seu objetivo de ser livre do impacto das minas até 2025, garantindo assim um futuro melhor e mais próspero para o seu povo e o seu ambiente", disse.

Harry assinalou depois a ocasião entregando uma placa comemorativa à ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira.

A vinda do membro da família real foi saudada por algumas centenas de populares que se concentraram em frente ao hospital, agora requalificado, e que se apresentou a Harry "de cara lavada".

A multidão dispersou rapidamente logo após a despedida do príncipe que se escapou por pouco a uma forte chuvada.