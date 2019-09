Hoje às 15:20, atualizado às 16:48 Facebook

As autoridades espanholas apreenderam 40 plantas de canábis, na terça-feira, em dois telhados da cidade de Igualada, Catalunha, após serem alertadas para as plantações por vídeos da oitava etapa da Volta à Espanha, do sábado passado.

A polícia espanhola recebeu uma dica inesperada para uma plantação de canábis na província de Barcelona, quando uma câmara do helicóptero que filmava a Volta a Espanha apanhou duas plantações de canábis num telhado.

As autoridades apreenderam as plantas de canábis depois de as imagens terem sido publicadas nas redes sociais, disse um porta-voz da polícia à Reuters. As plantas foram encontradas no último andar de um prédio perto da linha de chegada em Igualada, localizada a 65 quilómetros de Barcelona.

O porta-voz das autoridades espanholas acrescentou que nenhuma detenção foi feita e que a investigação ainda está em curso.

A etapa de 166,9 quilómetros, que começou em Valls, foi vencida pelo alemão Nikias Arndt.