Pelo menos um morto após queda de helicóptero sobre prédio em Nova Iorque

Um helicóptero caiu sobre o telhado de um prédio de 54 andares, esta segunda-feira, no centro de Manhattan, EUA, informou o Corpo de Bombeiros de Nova Iorque. Há pelo menos um morto.

"O Corpo de Bombeiros de Nova Iorque confirma que um helicóptero caiu no telhado do prédio número 787 na 7.ª Avenida, em Manhattan. O fogo foi extinto e os elementos continuam a operar em resposta à libertação de combustível do helicóptero. Atualmente, há uma morte registada", escreveu no Twitter aquela autoridade.

O departamento disse ainda que o acidente terá ocorrido durante forte chuva e nevoeiro, cerca das 14 horas locais (19 horas em Portugal continental).

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, afirmou que o piloto terá tentado efetuar, sem sucesso, uma aterragem de emergência no topo do edifício, o qual foi evacuado e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança em torno do local.

"Houve uma aterragem complicada de um helicóptero no telhado de um prédio na 7.ª Avenida, no centro de Manhattan. O fogo foi extinto. Por favor, continue a evitar a área", pode ler-se no Twitter oficial da Polícia de Nova Iorque.

Dezenas de veículos de emergência acorreram ao local em torno da 7.ª Avenida, entre as ruas 51 e 52, alguns quarteirões a norte da Times Square.

Começaram entretanto a surgir nas redes sociais imagens do aparato no local.