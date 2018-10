Helicóptero caiu ao aterrar em porta-aviões americano nas Filipinas

Hoje às 09:39 Facebook

Um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos caiu, esta sexta-feira, no convés de voo do porta-aviões americano Ronald Reagan na costa das Filipinas causando ferimentos em marinheiros, segundo fontes oficiais.

Em comunicado, a 7.ª Frota da Marinha afirmou que um MH-60 Seahawk caiu pouco depois da descolagem na costa filipina.

A Marinha indicou que todos os marinheiros afetados pela queda do helicóptero estavam "em condições estáveis com ferimentos que não são fatais".

Na nota, não é especificado quantos marinheiros ficaram feridos.

A Marinha também não deu detalhes sobre qualquer dano no helicóptero ou no porta-aviões, mas disse que este último tem condições para realizar a sua missão de segurança e estabilidade na região do Indo-Pacífico.

No comunicado, a Marinha disse ainda que o acidente ocorreu enquanto o porta-aviões Ronald Reagan realizava operações de rotina no Mar das Filipinas.

As causas do acidente estão já a ser investigadas.