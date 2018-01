Helicóptero da TV Globo cai e faz dois mortos

Hoje às 11:49 Facebook

Um helicóptero da Rede Globo caiu, esta terça-feira de manhã, no Recife, no Brasil. Duas pessoas morreram e uma outra corre perigo de vida na sequência do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência revelou que seguiam três pessoas a bordo do aparelho. Duas morreram e uma outra foi encaminhada para o hospital.

No momento da queda, chovia no local. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate e usaram motos de água para localizar o aparelho.

De acordo com o portal "G1", os ocupantes eram funcionários da empresa Helisae, que prestas serviços para a TV Globo há mais de 15 anos. O aparelho estava a fazer as gravações para o programa da manhã "Bom Dia Pernambuco".

Segundo várias testemunhas, a bordo do aparelho estaria ainda uma quarta pessoa, que está a ser procurada pelos bombeiros.