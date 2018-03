Dois mortos e uma pessoa resgatada de helicóptero que caiu ao rio em Nova Iorque

Hoje às 00:32, atualizado às 01:12 Facebook

Duas pessoas morreram e uma foi resgatada com vida de um helicóptero que se despenhou no East River, em Nova Iorque.

Um porta-voz do 2mayor" de Nova Iorque confirmou à agência Associated Press que uma pessoa foi resgatada com vida do helicóptero e que pelo menos duas morreram. Disse, no entanto, desconhecer quantas seguiam a bordo da aeronave.

Uma equipa da Polícia Marítima mobilizou vários barcos para a operação de salvamento.

Segundo um porta-voz da Administração da Aviação Federal (FAA), o Eurocopter AS350 caiu pouco depois das 19 horas locais de domingo (23 horas em Portugal continental) a norte da ilha Roosevelt.

Este tipo de helicóptero é usado por empresas turísticas para passeios em Nova Iorque, mas deconhece-se, até ao momento, a identidade das vítimas.

A FAA e a agência nacional de segurança dos transportes estão a investigar o ocorrido.