Helicóptero que transportava noiva cai e incendeia-se

Um helicóptero que, no sábado, transportava uma noiva para o casamento, no Brasil, caiu e incendiou-se. A noiva escapou ilesa e a festa decorreu normalmente, mas três dos tripulantes sofreram ferimentos.

De acordo com a "Globo", um helicóptero que transportava uma noiva para o casamento caiu no último sábado na casa de eventos "Castelo dos Vinhais" em Vinhedo, Brasil. A noiva não teve ferimentos, mas as três pessoas que a acompanhavam sofreram ferimentos leves. As vítimas foram levadas para a Santa Casa do Vinhedo.

O helicóptero rodopiou e caiu pouco antes de pousar. Após a saída das quatro pessoas que estavam na aeronave, o helicóptero começou a arder. O incêndio foi apagado pelo corpo dos bombeiros que chegou ao local.

Uma parte do helicóptero, ao pousar, acertou numa das torres da casa de eventos, o que terá causado o descontrolo da aeronave e posterior queda.

Apesar do acidente, o casamento não foi cancelado e decorreu normalmente. O Castelo dos Vinhais informou que o casamento foi mantido por escolha dos noivos através de um comunicado: "Informamos que, a respeito do acidente ocorrido nesta tarde, os ocupantes foram resgatados e prontamente atendidos. Todos os convidados, noivos e tripulante estão bem e o evento decorre conforme solicitação dos próprios noivos".