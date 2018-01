Herói do atentado de Manchester admitiu ter roubado vítimas

Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O sem-abrigo inglês de 33 anos que ficou conhecido por ter ajudado as vítimas do atentado em Manchester, em maio de 2017, declarou-se culpado de dois crimes de roubo e fraude

Chris Parker, que foi considerado um dos heróis do atentado em Manchester, que fez 22 mortos, assumiu ter roubado as vítimas.

Chris admitiu esta quarta-feira à Justiça britânica que roubou uma mala e um telemóvel às vítimas do ataque quando, aparentemente, as ajudava, lê-se no jornal inglês "The Guardian". O homem de 33 anos declarou-se assim culpado de dois crimes de roubo e um de fraude.

Parker roubou a carteira de Pauline Healey, uma das vítimas que ficou gravemente ferida no ataque e cuja neta, de 14 anos, morreu na sequência do ataque. Depois de ter roubado a carteira, utilizou o cartão bancário de Pauline no McDonald's da cidade nos dias seguintes e admitiu ainda ter roubado o telemóvel de uma adolescente.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O atentado de 22 de maio de 2017 fez 22 vitimas mortais num concerto dado pela cantora norte-americana Ariana Grande, que se realizava na Arena de Manchester, quando um suicida explodiu uma bomba no local.

Na altura do atentado o ato de Chris Parker gerou uma onda de solidariedade, que levou à angariação de quase 60 mil euros.

A sentença de Chris Parker está agendada para 30 de janeiro.