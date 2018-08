26 Maio 2018 às 11:11 Facebook

As autoridades espanholas detiveram em Getafe, Madrid, um sexagenário suspeito da autoria de nove assaltos a bancos, todos eles registados em menos de um mês.

O detido, foragido da prisão desde abril, terá já um longo currículo, de 35 anos, no que a roubos com violência diz respeito. Segundo comunicado publicado este sábado no site da Polícia Nacional, que efetuou a detenção, o indivíduo atuava sozinho, com a cara destapada e roupa informal, adotando uma "atitude tranquila", apesar de fazer sempre uso de uma arma, com a qual ameaçava os funcionários dos bancos, a quem pedia o dinheiro disponível.

"A experiência permitiu que não deixasse pistas sobre a sua localização e os meios que usava para chegar e sair dos lugares onde cometeu os roubos, viajando sempre de transporte público e pernoitando em hotéis", lê-se na nota.

Era, precisamente, num hotel que o homem dormia quando foi surpreendido, a meio da noite, por agentes daquela força policial, que invadiram o quarto, com o apoio do Grupo Especial de Operações. Segundo a polícia, o suspeito dormia junto de uma arma carregada, com a qual estaria pronto para atirar.

Em abril, aproveitando uma saída precária, o homem fugiu da prisão de Alcalá Meco, onde cumpria pena por roubo. O posterior registo de vários assaltos a bancos, com um modus operandi e uma descrição do assaltante similares acabaram por levar à detenção do homem.

O detido, de 66 anos, está acusado de nove roubos em dependências bancárias de Madrid, Toledo e Alicante, além de um crime de posse ilegal de arma e outro de violação da condenação.