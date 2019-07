Holanda suspende temporariamente ajuda à Agência para Refugiados Palestinianos

Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Holanda suspendeu a sua contribuição anual para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, aguardando esclarecimentos sobre as acusações de má gestão e abuso de autoridade, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês.

Um relatório interno da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA na sigla em inglês) acusa o organismo de má gestão e abuso de autoridade, numa altura em que a agência enfrenta uma crise financeira sem precedentes.

Os Países Baixos, um dos principais doadores europeus da Agência, "expressaram grande preocupação às Nações Unidas e à UNRWA e pediram esclarecimentos", indicou o Ministério à agência de notícias France-Presse (AFP).

A ministra do Comércio e da Cooperação para o Desenvolvimento da Holanda, Sigrid Kaag, "decidiu suspender a contribuição deste ano" até que a ONU dê "uma resposta satisfatória".

Sigrid Kaag pretende conhecer, em particular, as medidas previstas pelas Nações Unidas com base nos resultados da investigação.

"A Holanda espera que a situação seja resolvida rapidamente, uma vez que a UNRWA tem um importante mandato humanitário a cumprir", acrescentou o Ministério.

A contribuição anual prevista para 2019 pelos Países Baixos, o quarto maior doador da UNRWA entre os países da União Europeia, ascendeu a 13 milhões de euros.

Também a Suíça decidiu suspender as suas contribuições para a UNRWA até que uma investigação esclareça as acusações de má gestão e abuso de autoridade, anunciou na terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço.

As alegadas irregularidades apontadas no relatório do departamento ético da Agência estão a ser agora analisadas pelos investigadores da ONU, avançou a AFP.

De acordo com a mesma fonte, o relatório faz acusações "credíveis e corroboradas" de graves abusos éticos que implicam altos responsáveis da instituição, entre os quais o seu líder, o comissário geral Pierre Krähenbühl.

Entre as acusações figuram casos de "atos sexuais impróprios, nepotismo, represálias, discriminação e outros abusos de autoridade para fins pessoais".

O relatório foi enviado ao secretário-geral das Nações Unidas em dezembro, sendo que investigadores da ONU já visitaram os escritórios da UNRWA em Jerusalém e Amã para recolher informações.

Um alto responsável nomeado no relatório deixou, entretanto, a organização por "comportamentos inapropriados" no âmbito das investigações, e um outro demitiu-se por "razões pessoais", indicou a UNRWA.

"Nos últimos 18 meses, a UNRWA enfrentou grande pressão financeira e política, mas todo o seu pessoal manteve o rumo, ajudando 5,4 milhões de refugiados palestinianos enquanto enfrentava uma crise financeira sem precedentes em 70 anos de existência", refere a agência em comunicado.

Numa outra declaração enviada à AFP, Pierre Krähenbühl afirmou que "se a investigação em curso apresentar exigências de correções ou outras medidas de gestão", a UNRWA "não hesitará em adotá-las".

Fundada em 1949, a UNRWA administra escolas e fornece assistência médica a milhões de refugiados palestinianos na Jordânia, no Líbano, na Síria e nos territórios palestinianos, empregando 30.000 pessoas, sobretudo palestinianos.