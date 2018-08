Dois mortos e oito feridos em ataque com faca em Paris

12 Maio 2018 às 20:56 Facebook

Twitter

Um homem foi abatido pela polícia, este sábado, perto da Ópera de Paris, na capital francesa, depois de ter esfaqueado várias pessoas.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", além do atacante, outra pessoa morreu. Há ainda quatro feridos, dois dos quais em estado grave.

O incidente ocorreu em pleno centro da capital, numa zona movimentada, com vários restaurantes. O agressor, cuja identidade se desconhece, gritou "Allah Akbar" ("Alá é grande") ao esfaquear os transeuntes, antes de ser duas vezes baleado por um agente policial.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram várias pessoas a fugirem do local, no momento do ataque, que foi entretanto reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.

"O autor deste ataque com faca em Paris é um soldado do Estado Islâmico e a operação foi realizada como represália contra os Estados da coligação" internacional na Síria e no Iraque, declarou uma "fonte da segurança" à Amaq, a agência noticiosa do grupo extremista-

O ministro do Interior, Gérard Collomb, saudou, no Twitter, o "sangue frio" e a "reação" das forças de segurança que "neutralizaram o agressor". "Os meus pensamentos estão com as vítimas deste ato atroz", por ler-se na mensagem.