Homem agride e abusa sexualmente da mãe de 76 anos

Um espanhol de 56 anos foi colocado em prisão preventiva, por ter desfigurado a mãe e abusado sexualmente dela, depois de uma noite regada com muito álcool, num bar. A mulher de 76 anos sofreu ferimentos graves.

O crime aconteceu terça-feira, na localidade de Parla, nos arredores de Madrid. Segundo relata o "El Pais", o homem de 56 anos, com um vasto cadastro por roubos violentos, maus-tratos e agressões sexuais, chegou a casa da mãe completamente embriagado e agrediu a progenitora, tendo mesmo forçado a idosa a praticar sexo oral.

Foi uma vizinha quem ouviu os pedidos de ajuda da mulher e chamou as autoridades, que, quando chegaram ao local, encontraram a vítima com a cara desfigurada. Foi brutalmente agredida pelo filho, que ainda a tentou violar. A polícia encontrou o suspeito deitado na cama, com ferimentos na cara e nos braços, devido às tentativas de defesa da mãe.

Foi detido e um juiz decretou-lhe prisão preventiva. Está indiciado por abuso sexual e agressões.