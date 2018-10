Homem apanhado com 107 bolotas de cocaína no organismo

Hoje às 14:59 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana anunciou esta sexta-feira a detenção no Aeroporto do Sal, em Cabo Verde, de um homem com 107 bolotas de cocaína no seu organismo, num total de 1.180 gramas de droga.

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, de 26 anos, foi detido durante uma "ação preventiva e de rotina de controlo de passageiros de um voo proveniente de Fortaleza (Brasil), desencadeada pela PJ na ilha do Sal".

O detido será presente hoje às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação pessoal, adiantou a mesma força de segurança.