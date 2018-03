Militar armado faz dois reféns em lar de veteranos de guerra na Califórnia

JN Hoje às 20:00 Facebook

Um homem armado entrou num lar de veteranos de guerra, em Yountville, condado de Napa, na Califórnia, EUA, e atirou contra os utentes. Há relatos de que terão sido disparados cerca de 30 tiros. Não há informação sobre vítimas.

De acordo com "Napa Valley Register", o suspeito ainda está no edifício e fez dois idosos reféns. A imprensa local tinha falado inicialmente em três mas o número foi, entretanto, atualizado.

Segundo o jornal local, o homem está na posse de uma arma automática e tem vestida uma armadura preta. O suspeito, militar de 36 anos, foi dispensado do programa "The Pathway Home", de apoio a veteranos de guerra com stress pós-traumático, há cerca de duas semanas.

O incidente ocorreu cerca das 10.20 horas locais (18.20 horas em Portugal Continental). A polícia do condado de Napa está no local e montou um perímetro de segurança, informou o município na conta oficial de Twitter. Foram mobilizados meios aéreos.

Na mesma rede social, o filho de um dos utentes do lar, Eddie Thornton, escreveu que o pai e os colegas estão barricados nos quartos.

A direção do lar confirmou que "houve relatos de um tiroteio", assegurando que "a segurança dos residentes, funcionários e toda a comunidade é a prioridade" da instituição e das autoridades.

Residem mais de mil utentes no lar que, segundo a CNN, é a instituição norte-americana que acolhe mais veteranos de guerra.

Está marcada uma conferência de imprensa para as 14 horas locais (22 horas portuguesas).