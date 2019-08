Homem armado entra na sede do jornal USA Today

Hoje às 17:53 Facebook

A sede do jornal USA Today em McLean, no estado de Virgínia, EUA, foi evacuada esta quarta-feira depois de um homem armado ter entrado no edifício.

Não houve indicação de haver tiroteio ou um atirador no prédio, de acordo com um oficial da lei federal que não estava autorizado a falar publicamente, avança o próprio USA Today.

Os alarmes soaram dentro do prédio enquanto carros da polícia, camiões de bombeiros e ambulâncias chegavam ao local. Agentes com caçadeiras e coletes à prova de bala estavam a controlar o perímetro e um helicóptero sobrevoava a área.

O prédio abriga a sede do USA TODAY, a sua empresa detentora, Gannett Co., e escritórios de outros negócios.

A polícia do condado de Fairfax publicou uma nota no Twitter por volta das 12 horas locais, afirmando que estavam a responder a relatos de um homem armado no prédio. As autoridades não deram mais detalhes.

A polícia alertou as pessoas para evitar a área, que fica perto da Capital Beltway, dos principais shoppings e prédios de escritórios nos subúrbios de Washington.

O edifício da sede tem outros escritórios que não são de jornais. Centenas de trabalhadores foram levados para fora do prédio pela polícia.