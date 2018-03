Homem armado faz um morto e um ferido grave em shopping na Califórnia

JN Hoje às 22:43 Facebook

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de um homem armado ter disparado, num centro comercial de Thousand Oaks, no sul da Califórnia, EUA, este sábado.

O incidente ocorreu cerca das 14.20 horas locais (21.20 horas em Portugal continental), no The Oaks Mall, no condado de Ventura.

O xerife da polícia local disse, no Twitter, que a situação está controlada e que não há ameaça para o público, citou a agência de notícias Associated Press. As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança e evacuaram o edifício.

No entanto, segundo uma jornalista do jornal local "VC Star", que está nas imediações do centro comercial, o suspeito ainda não foi detido.