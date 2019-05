Hoje às 22:07, atualizado às 22:29 Facebook

Um homem armado abriu fogo no interior de um edifício municipal da cidade de Virginia Beach, no Estado norte-americano da Virgínia. Várias pessoas ficaram feridas.

De acordo com a estação de televisão "CBS News", que cita a Polícia local, o suspeito foi detido.

Quatro pessoas ficaram feridas e foram transportadas ao hospital, não sendo conhecida a extensão dos ferimentos.

O incidente aconteceu perto do Tribunal Distrital de Virgina Beach, que fechou as portas na sequência do incidente.