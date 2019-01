"Homem árvore" regressa ao hospital e vai ser novamente operado

JN Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem do Bangladesh, que sofre de uma rara doença e ficou conhecido como o "homem árvore", vai ser novamente operado depois de ter passado por dezenas de intervenções cirúrgicas em 2016.

Abul Bajandar, de 28 anos, natural de uma pequena aldeia no Bangladesh, tornou-se mundialmente conhecido em 2016 depois de ter sido várias vezes operado na sequência de um problema genético, que provoca lesões semelhantes a galhos de árvores nas mãos e nos pés.

De acordo com a CNN, Abul sofre de epidermodisplasia verruciforme há mais de vinte anos. O problema raro dificulta atividades tão simples como o comer ou tomar banho.

A condição é provocada por um problema imunológico, que se manifesta por lesões na pele e aumenta o risco de desenvolver melanoma. Trata-se de um problema tão raro que quase não há casos reportados em todo o mundo.

Um dos médicos que acompanha o caso de Abul disse à CNN que o homem já foi operado mais de 25 vezes desde 2016. "É um caso muito complicado. Estávamos a fazer progressos mas ele quis ir para casa. Pedi para que regressasse ao hospital, mas ele não o fez", disse Samanta Lal Sem, coordenador da Unidade de Cirurgia Plástica e de Queimaduras, da Faculdade de Medicina do Hospital de Dhaka.

"Ele voltou ao hospital no domingo com a mãe. Já cá deveria estar há seis meses. Veio muito tarde", disse o especialista. A condição de Abul degradou-se nos últimos meses, com as verrugas a espalharem-se por todo o corpo. Segundo os especialistas, Abul vai precisar de pelo menos cinco ou seis operações.

Já no início de 2018, o homem dava conta do avanço da doença. "Estava bem depois da minha última operação, há seis meses. Pelo menos, podia usar uma colher para comer sozinho", disse à agência de notícias espanhola EFE, a partir da cama de hospital onde passou os últimos dois anos e onde deverá continuar por tempo incerto.

"Mas agora volto a sentir dor. Não posso dobrar os dedos, preciso da ajuda da minha mulher e, às vezes, da minha mãe, que me visita de vez em quando, para comer. Não sei se algum dia estarei curado e voltarei para casa ou para o trabalho", lamentou então Abul Bajandar.