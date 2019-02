Homem asfixiou puma até à morte após ataque do animal

Hoje às 12:33 Facebook

Um homem asfixiou um puma, na segunda-feira, depois de ser atacado pelo animal num trilho na montanha Horsetooth, no norte do Colorado, nos Estados Unidos da América.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi atacado por um puma enquanto corria sozinho por um dos trilhos da montanha Horsetooth, perto da cidade de Fort Collins. Sobreviveu ao ataque, apesar dos ferimentos graves, tendo asfixiado o animal até à morte.

A investigação confirmou o relato do homem, que foi surpreendido pelo animal. "Ouviu um som vindo de trás e foi atacado pelo puma quando se virou para ver o que se passava", lê-se num comunicado divulgado pelo parque "Colorado Parks and Wildlife". "Conseguiu lutar e libertar-se do puma, matando-o em legitima defesa", acrescenta a nota.

O homem conseguiu sair do parque e pedir ajuda, depois de ter sido mordido na cara e no pulso pelo puma, apresentando ainda ferimentos nos braços, nas pernas e nas costas. Posteriormente, as autoridades encontraram o animal, com 1 ano de idade e cerca de 36 quilos, morto.

Os trilhos da montanha Horsetooth foram fechados ao público na terça-feira, depois de ser detetada atividade de outros pumas no local. Vai ser reavaliada a segurança dos trilhos na sexta-feira, até lá vão permanecer fechados.

Os ataque de pumas são muitos raros na América do Norte, visto que eles tendem a evitar humanos. O "Colorado Parks and Wildlife" destaca que, desde 1990, 16 pessoas ficaram feridas e 3 morreram devido a ataques deste animal.