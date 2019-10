Polícia morre em ataque com faca numa esquadra de Paris

S.A. Hoje às 12:55, atualizado às 13:26 Facebook

Um homem atacou agentes da polícia com uma faca numa esquadra de Paris, esta quinta-feira. Um polícia morreu. O atacante foi abatido.

O ataque aconteceu numa esquadra no 4.º bairro de Paris pelas 13 horas (12 horas em Portugal continental).

Um agente que estava no local conseguiu travar o atacante, que foi baleado e morreu. Um polícia ficou ferido com gravidade mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu.

"Nesta altura, um polícia morreu no ataque com faca. Outro colega está em estado de choque e o autor do ataque foi baleado por outro colega", disse Loic Travers, porta-voz da polícia, à televisão francesa BFM TV.

O atacante era funcionário da esquadra, pelo que, na origem do ataque poderá estar um eventual conflito interno, segundo avança a BFM TV.

A estação de metro mais próxima da esquadra foi encerrada por questões de segurança. As forças de segurança criaram ainda um perímetro de segurança e isolaram a zona envolvente.

O procurador da República de Paris e o ministro do Interior Christophe Castaner já estão no local.