Homem banido de viajar na Ryanair por ter ameaçado de morte vários passageiros

Uma homem de nacionalidade inglesa está proibido de viajar a bordo dos aviões da companhia de aviação Ryanair depois de ter provocado uma série de desacatos durante uma viagem entre Manchester e as ilhas Canárias, em Espanha.

De acordo com o jornal inglês "Manchester Evening News", um homem terá ameaçado de morte vários passageiros depois de alegadamente ter tentado abrir a porta do avião.

Os passageiros que seguiam a bordo daquele avião conseguiram deter o homem depois deste ter gritado: "Vou matar cada um de vocês". O homem, que acabaria por ser detido pelas autoridades espanholas, está agora impedido de viajar na Ryanair.

Jodie Fisher, de 27 anos, de Manchester, estava a viajar com a irmã mais nova, Jorgia, de 20 anos, e descreveu ao jornal o que se passou durante a viagem. "Eu conseguia-o ouvir a gritar da outra ponta do avião.

Ele chegou à parte da frente do avião e começou a atirar coisas contra as pessoas. De acordo com a testemunha, a um determinado momento, o passageiro ameaçou mesmo uma das hospedeiras de bordo com um extintor. "Ela ficou tão incomodada que começou logo a chorar", revelou.

Ao jornal inglês, fonte da Ryanair disse que a "tripulação do voo de Manchester para as Ilhas Canárias, no dia 4 de maio, solicitou assistência pessoal depois de um passageiro ter provocado distúrbios a bordo do avião".