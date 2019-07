Homem caiu de avião quando aterrava em Londres

Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi encontrado morto, esta segunda-feira, no jardim de uma casa em Londres. A vítima terá caído de um avião que aterrou no aeroporto de Heathrow.

As autoridades londrinas foram chamadas para uma casa na zona de Clapham, no sul de Londres, no domingo, depois de um corpo ter sido encontrado no jardim de uma casa, adianta o jornal "Manchester Evening News".

Os paramédicos chegaram ao local, mas o homem, cuja idade não foi revelada, foi declarado morto.

A Polícia Metropolitana de Londres adiantou, no entanto, que o mais provável é que o homem tenha caído de um avião que estaria a aterrar no aeroporto de Heathrow.

Uma mochila, água e alguma comida forma encontrados no trem de aterragem de um avião da Kenya Airways, que tinha pousado em Heathrow na mesma altura em que o corpo foi encontrado.