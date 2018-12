Comprou seis bilhetes de avião para passar Natal com a filha hospedeira

Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma hospedeira de bordo que trabalha na Delta Airlines esteve de serviço na véspera e no dia de Natal. O pai fez-lhe uma surpresa e comprou vários bilhetes de avião para acompanhar a filha nas viagens.

A história deste pai, Hal Vaughan, e da filha, Pierce Vaughan, tornou-se viral depois de um passageiro, que se sentou ao lado do homem, ter partilhado a história no Facebook.

"Tive o prazer de me sentar ao lado de Hal no meu voo de regresso a casa. A sua filha Pierce era a nossa hospedeira que teve que trabalhar no dia de Natal", escreveu Mike Levy no Facebook.

Na publicação, o utilizador explica que o homem "decidiu passar o Natal com filha". Por isso, "viajou para todos os destinos da filha na véspera e no dia de Natal". "Que pai fantástico", escreveu Levy.

Entrevistado pela "USA Today", o homem contou que comprou um total de seis bilhetes de avião para conseguir acompanhar a filha durante o trabalho nos dois dias.