Homem conta como matou um puma com as próprias mãos para sobreviver

Um norte-americano lutou pela sobrevivência contra um puma enquanto corria num trilho na montanha Horsetooth, no norte do Colorado, nos EUA.

Travis Kauffman, de 31 anos foi atacado por um puma enquanto corria sozinho por um dos trilhos da montanha Horsetooth, perto da cidade de Fort Collins, na tarde de 4 de fevereiro. O homem contou o que aconteceu, em conferência de imprensa, na quinta-feira.

Com ferimentos na cara, no pulso, nos braços, nas pernas e nas costas, Travis Kauffman conseguiu colocar o pé no pescoço do animal, até o asfixiar.

A análise veterinária revelou que o puma tinha entre 4 a 5 meses de idade e pesava cerca de 15 a 20 quilos, de acordo com a "Colorado Parks and Wildlife".

O homem estava a correr quando ouviu um barulho que, segundo contou, parecia um pequeno animal da floresta. "Mas, no fundo, há sempre aquele pensamento de que pode ser outra coisa", disse Kauffman. "E essa outra coisa, desta vez, era um puma", acrescentou.

A resposta imediata foi gritar na tentativa de afugentar o animal, porém este atacou o rosto de Travis e, quando tentou proteger a face com as mãos, o puma abocanhou-lhe o pulso esquerdo. Ao lutar para tirar o animal de cima dele, ambos caíram numa encosta ao lado do trilho. "A partir daí, foi apenas uma luta livre", afirmou.

Depois de várias tentativas para afastar o puma, o homem conseguiu prender as patas traseiras do animal e usou o peso do corpo para imobiliza-lo, utilizou o pé para pisar o pescoço e asfixia-lo até à morte. Tudo isto com o pulso preso na boca do puma.

Travis Kauffman conseguiu correr mais 5 quilómetros para procurar ajuda, quando alguém o acompanhou até ao parque de estacionamento e aí, um casal levou-o até ao hospital.

Levou 19 pontos na bochecha esquerda, seis ao longo do nariz, três no pulso e uma grande dose de antibióticos para prevenir infeções.

Os trilhos da montanha Horsetooth foram fechados ao público no dia a seguir ao ataque, depois de ser detetada atividade de outros pumas no local.