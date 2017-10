Homem de 33 anos morre preso em elevador de carga

Hoje às 10:15 Facebook

Um trabalhador espanhol, residente em Madrid, morreu, este sábado, depois de ter ficado preso no elevador de um camião da empresa de distribuição Mercamadrid, onde trabalhava.

Segundo fonte do serviço de emergência madrileno, que confirmou o óbito, no Twitter, o acidente de trabalho ocorreu por volta das 8.20 horas, quando a vítima, de 33 anos, estava na parte traseira do pesado.

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal espanhol "El Mundo", o elevador onde o homem ficou preso é utilizado para subir e descer mercadoria.

Quando os bombeiros de Madrid iniciaram o resgate da vítima, o homem estava já em paragem cardiorrespiratória, tendo acabado por morrer no local. A família está a receber apoio psicológico.

A Polícia Municipal está a investigar as circunstâncias da morte.