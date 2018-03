Homem detido no Paquistão por atirar sapato a ex-primeiro-ministro

Hoje às 14:40 Facebook

Um homem foi detido no Paquistão por atirar um sapato ao ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, acertando-lhe no peito, um dia depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter sido atingido por tinta negra.

A polícia disse desconhecer o motivo que levou Abdul Ghafoor a atirar o seu sapato ao político que foi três vezes primeiro-ministro e que acabou por ser declarado inapto em julho pelo Tribunal Supremo, devido a um caso de corrupção.

Nawaz Sharif foi atingido pelo sapato quando ia começar um discurso numa madrassa, uma escola islâmica, de Lahore, a segunda cidade do Paquistão.

A polícia deteve Abdul Ghafoor e "está a decorrer uma investigação", disse um oficial da autoridade policial local, Muhammed Junaid. "O sapato atingiu-o [Nawaz Sharif ], mas não o feriu", acrescentou.

Depois de atirar o sapato, o atacante fez o símbolo de vitória com as duas mãos, tendo de seguida sido imobilizado por vários presentes na sala.

Recomposto do susto, o ex-primeiro-ministro iniciou o seu discurso.

No sábado, um homem atirou tinta negra ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Khawaja Asif, durante um evento político da Liga Muçulmana do Paquistão-N, em Sialkot, no nordeste do país.

Os dois incidentes foram condenados pelos partidos da oposição.

Em algumas culturas, como a árabe, atirar um sapato é uma das maiores ofensas que se pode fazer a alguém.

Em 2008, o jornalista iraquiano Montazer al Zaid atirou os seus sapatos ao então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pelo que foi condenado a um ano de prisão, mas o seu ato transformou-o num herói nacional.