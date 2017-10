Homem detido por tentar entrar com explosivos num avião

JN Hoje às 11:57 Facebook

Um alemão de 20 anos foi detido, na quinta-feira, pelas autoridades suecas, em Gotemburgo, quando tentava levar explosivos para o interior de um avião com destino a um outro país europeu.

O homem foi impedido de entrar no avião, no aeroporto Landvetter. O porta-voz do aeroporto, Peter Adlersson, adiantou que as autoridades descobriram sinais de explosivos durante os procedimentos habituais de "check-in".

O jornal local "Goteborgs-Posten" refere que o homem tem nacionalidade alemã e que no interior da mala levava explosivos do tipo TATP. O triperóxido de triacetona é difícil de detetar e normalmente usado nos ataques terroristas levados a cabo em nome do Estado Islâmico (EI).

Por exemplo, este explosivo foi dos elementos utilizados durante os ataques terroristas em Paris, em 2015, e também no atentado em Manchester, que vitimou 22 pessoas, em maio.