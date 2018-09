Homem detido por tomar pequeno-almoço com mulher que usava niqab

Hoje às 10:56 Facebook

As autoridades da Arábia Saudita detiveram um homem egípcio por ter sido filmado a tomar o pequeno-almoço ao lado de uma mulher que usava um niqab.

O momento foi filmado e as imagens rapidamente se propagaram nas redes sociais daquele país. Na GRAVAÇÃO, pode ver-se o casal a confraternizar ao pequeno-almoço, o que terá enraivecido as redes sociais daquele reino ultraconservador.

A mulher, envolta da cabeça aos pés num niqab islâmico, é vista acenando para a câmara num momento de pura descontração. O ponto que parece ter indignando mais os cibernautas da Arábia Saudita é o momento em que a mulher aparece a alimentar o homem.

"O ministério do trabalho deteve um expatriado em Jeddah depois de ter aparecido num vídeo ofensivo", explicou fonte do ministério citada pelo "The Guardian".

A segregação entre homens e mulheres é uma prática comum e reforçada na Arábia Saudita. Tanto nos locais de trabalho como em zonas de restauração, caso não sejam familiares, devem sentar-se separadamente uns dos outros.

Além do homem que aparece no vídeo, e que será de origem egípcia, as autoridades também visaram o hotel, acusando os responsáveis de não garantirem um local apropriado para que os funcionários estejam segregados.