Homem detido quando tentava raptar menina de oito anos

Um homem de 73 anos, com cadastro por crimes de abuso sexual, foi detido pouco depois de ter tentado sequestrar uma menina de oito anos na Plaza de los Luceros, no coração de Alicante, em Espanha.

Foram encontrados objetos sexuais e armas na caravana onde o sujeito de 73 anos vivia. O homem já tinha sido detido antes por abusar de meninas com idades entre os 15 e os 16 anos em troca de dinheiro e droga.

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o caso ocorreu no último sábado, à hora de almoço, na Plaza de los Luceros, numa altura em que a menina estava, aparentemente, sozinha. O homem ter-se-á aproximado da vítima e pedido que o acompanhasse, enquanto lhe agarrava o braço. A mãe da criança, que estava a poucos metros da filha, deu conta da tentativa de rapto e confrontou o homem.

Depois de as pessoas que estavam no local terem começado a gritar, o homem acabou por fugir, tendo sido detido pouco depois, numa rua próxima do local do incidente. Quando foi identificado, usava um boné, óculos de sol pretos e um cachecol a tapar o rosto.

Segundo a Polícia Nacional, o indivíduo é espanhol, vive numa autocaravana em Alicante e tinha sido preso 20 dias antes, por suspeita de crimes de abuso sexual e tráfico de drogas.

O homem, que permaneceu os últimos dois dias detido no Corpo da Polícia Nacional, em Alicante, espera agora julgamento.