Homem escolheu morrer executado na cadeira elétrica para evitar dor

Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O estado do Tennessee executou, esta quinta-feira, um prisioneiro que estava há mais de 35 anos no corredor da morte. O homem escolheu morrer na cadeira elétrica para evitar a dor provocada pela injeção letal.

David Earl Miller, que passou 36 anos no corredor da morte, foi o último de um vasto número de detidos que tentaram evitar a injeção letal depois de várias execuções terem falhado. Miller foi condenado à morte pelo assassinato em 1981 de uma mulher com deficiência mental.

A injeção letal é o principal método de execução usado naquele Estado norte-americano. No entanto, segundo escreve a BBC, os detidos condenados por crimes posteriores a 1999 podem escolher a cadeira elétrica.

Segundo os advogados de David, a injeção letal provocaria uma morte lenta e dolorosa. A escolha do homem acontece depois de uma série de execuções, em que foram usadas diferentes combinações de drogas, e que ficaram marcadas pelo sofrimento dos prisioneiros.

Ao jornal "The Tennessean ", um médico, durante uma audiência num tribunal daquele Estado, explicou que um dos detidos, que tinha sido executado com uma injeção letal, sentiu o mesmo tipo de dor das pessoas torturadas.

Mas não é só naquele estado que as injeções letais estão no centro da polémica. No Alabama, mais de cinquenta detidos escolheram morrer em câmaras de gás de nitrogénio em vez de receberem a injeção.