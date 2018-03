Hoje às 09:23 Facebook

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, na última noite, depois de um cliente descontente de uma discoteca de Kent, Inglaterra, ter invadido o espaço noturno com um carro.

Antes do incidente, o cliente terá sido convidado a sair da discoteca, depois de se ter envolvido numa altercação, conta a BBC. Insatisfeito com a situação, o homem foi buscar o carro e invadiu a zona de fumadores do espaço, só parando quando clientes e seguranças o conseguiram retirar do veículo.

Testemunhas dizem que, pelo menos, duas pessoas foram atingidas pelo carro, apesar de as autoridades ainda não terem divulgados dados oficiais sobre o caso.

"Rasgamos a parede da tenda, saímos e chamamos a polícias. Foi uma confusão de caos e pânico", explicou uma testemunha.