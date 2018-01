Homem faz rutura na garganta por conter espirro

Hoje às 11:52 Facebook

Conter um espirro ao mesmo tempo que aperta o nariz ou fecha a boca pode causar sérios danos físicos, alertam os médicos

Um homem de 34 anos foi hospitalizado em Leicester, Inglaterra, para ser tratado de uma rutura na garganta causada quando tentou conter um espirro.

A pressão do espirro rasgou o tecido mole. Embora seja raro e atípico, os médicos afirmam que pode acontecer, alertando para o perigo do sucedido. E não é apenas a garganta que pode sofrer danos. Um espirro também pode danificar os ouvidos e até mesmo provocar um aneurisma cerebral, alertam os médico, num artigo no jornal BMJ Case Reports.

O homem contou que sentiu uma sensação de "estalar" no pescoço e logo após o episódio sentiu dor e dificuldade em engolir e falar. Quando se deslocou ao hospital de Leicester, os médicos verificaram que ele tinha a garganta inchada e sensibilidade no pescoço. Um raio-X revelou que o ar saía da traqueia para o tecido mole do pescoço, através da rutura.

Depois de ser alimentado por um tubo durante sete dias, para dar tempo aos tecidos sararem, o homem voltou para casa e recuperou completamente.

"Parar um espirro através do bloqueio das narinas e da boca é perigoso e deve ser evitado", disseram os médicos do departamento de Otorrinolaringologia de Leyerster Royal Infirmary, onde o homem foi tratado.

Os espirros podem espalhar doenças, por isso quando tosse ou espirra deve tapar sempre a boca e o nariz com um lenço de papel e depois deitar o papel fora e lavar as mãos para evitar a propagação de germes.