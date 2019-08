Homem fica preso quatro dias numa gruta quando procurava excrementos de morcego

Hoje às 16:58 Facebook

Um homem, no Cambodja, foi resgatado do interior de uma gruta onde ficou preso durante quatro dias depois de lá ter entrado para recolher excrementos do morcego.

Sum Bora escorregou e ficou preso entre duas rochas, no domingo, enquanto tentava recuperar a tocha que tinha perdido. O homem, de 28 anos, que não tinha bebidas nem alimentos, foi encontrado na terça-feira depois de a família ter iniciado buscas.

Para o retirar do local, foram necessárias 200 pessoas e um trabalho que se prolongou durante mais de 10 horas. "Eu já tinha perdido toda a esperança em sobreviver", admitiu o homem, citado pela BBC.

Os excrementos são usados como fertilizantes e são um componente muito lucrativo naquele país, um dos mais pobres da Ásia. Sum perdeu-se na montanha Chakrai e foi encontrado por um amigo com que habitualmente vai a esta gruta. "Nós somos pequenos e conseguimos entrar facilmente neste espaço estreito. Foi fácil para o meu amigo entrar e encontrar-me", explicou.

As autoridades locais confirmaram que vão proibir a subida a esta montanha para evitar que mais pessoas fiquem presas nas grutas.