Homem mais velho do mundo morre aos 113 anos

Francisco Núñez Olivera faleceu em sua casa, na Espanha, na passada segunda-feira à noite. O homem mais velho do mundo morreu cerca de um mês depois de comemorar o seu aniversário dos 113 anos.

Francisco Núñez Olivera, nasceu a 13 de dezembro de 1904, em Bienvenida, na província de Badajoz, no sudoeste da Espanha, cidade onde viveu a sua vida toda e onde acabou por falecer na passada segunda-feira, durante a noite, ao lado de sua filha Maria Antonia, de 82 anos. O funeral realizou-se na passada tarde de terça-feira, em Bienvenida.

O autarca da cidade, Antonio Carmona, lamentou a morte de Núñez afirmando que se trata de "uma perda para toda a população e mundo".

"Nos últimos anos ele significou muito para nós. Representou a nossa aldeia e ajudou-nos a tornarmo-nos conhecidos e amados", disse Antonio Carnona.

Tinha apenas 10 anos quando começou a Primeira Guerra Mundial, combateu na guerra entre a Espanha e as tribos berberes na montanha do Rife, em Marrocos, e sobreviveu à ditadura do general Francisco Franco, entre 1936 e 1975. Segundo a sua família, a sua longevidade deveu-se a uma dieta baseada em vegetais que ele plantava na sua horta e a um copo de vinho tinto que bebia diariamente.

Conhecido como "Marchena", por ter sido confundido uma vez com o cantor espanhol Pepe Marchena, era viúvo desde 1988 e tinha quatro filhos, nove netos e 15 bisnetos. Completou os seus 113 anos poucas semanas antes de falecer.

Francisco Núñez era uma das 32 pessoas com mais de 90 anos entre os aproximadamente 2200 habitantes da aldeia, mas provar a sua idade exata não foi tarefa fácil, uma vez que a maioria dos arquivos públicos de Bienvenida foram destruídos durante a guerra civil espanhola de 1936-1939, de acordo com o jornal El Mundo .

Com a morte de Francisco, o homem mais velho do mundo é agora o japonês Masazou Nonaka, que nasceu a 25 de julho de 1905 e atualmente tem 112 anos.