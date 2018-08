Homem mata chefe com 15 golpes de faca

03 Maio 2018 às 12:23 Facebook

Um homem de 52 anos foi acusado de ter esfaqueado 15 vezes a chefe, de 42 anos, e escrito "bully" na sua testa com um marcador, em Inglaterra.

David Browning, casado e com dois filhos, era secretário de Jillian Howell no departamento de finanças da Universidade de Brighton, Inglaterra, e, segundo o que foi dito em julgamento, na quarta-feira, teria criado uma ligação intensa com a chefe, enviando-lhe flores e presentes, tornando-se "possessivo, controlador e ciumento".

O homem estaria há meses a planear o crime, motivado pela rejeição. "Ele descobriu que ela não tinha os mesmos sentimentos por ele. Ela rejeitou-o e ele reagiu com raiva e violência", disse um dos procuradores, citado pela "Sky News".

Segundo a explicação de David em tribunal, os dois tinham criado uma amizade, depois de se terem conhecido no trabalho. David estava a lidar com depressão e pensamentos suicidas, após a morte do pai, e Jillian queria ajudar o colega a ultrapassar esta má fase. Convidou-o para um jantar em sua casa para conversarem. Durante o jantar, David acabou por lhe contar dos seus pensamentos suicidas.

A mulher terá dito que ele precisava de ajuda médica e estava a preparar-se para o levar ao hospital quando, enquanto apertava os cordões dos sapatos, David a esfaqueou nas costas, abdómen, peito e pescoço. No final, terá escrito na testa de Jillian com um marcador "bully".

David terá levado com ele, para o jantar, uma muda de roupa, juntamente com uma arma, que apontou ao pescoço da mulher, mas que foi incapaz de disparar.

Permaneceu na casa dela por "várias horas", depois do crime, que ocorreu a 25 de outubro do ano passado, tendo ainda tempo de publicar um cartoon no Facebook que dizia "Façam frente aos "bullies" e, depois, matem-nos". Depois, David resolveu ligar para a polícia a dizer que tinha uma faca na mão e pensava em matar-se. Dirigiu-se depois até à esquadra, que estava fechada, e mais tarde confessou o crime aos agentes que foram ter com ele: "Resumidamente, eu matei a minha chefe".

Na manhã do crime, David terá deixado no trabalho várias notas de suicídio e uma carta para implicar o melhor amigo de Jillian no crime. Só mais tarde é que David explicou que nunca tinha falado com esse amigo, que disse ser apenas uma companhia para Jillian, sem qualquer interesse sexual.

O corpo de Jillian, descrita pela família como "incrivelmente querida", foi posteriormente encontrado coberto de sangue, na sua casa, juntamente com alguns cartuchos de uma arma e um texto de David semelhante a uma nota de suicídio. As restantes notas de suicídio foram entregues à família e colegas do acusado, dizendo que David estava a livrar o mundo de "uma pessoa horrível".

David será sentenciado a 3 de maio deverá enfrentar, pelo menos, 25 anos de prisão.