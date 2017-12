Homem mata irmão a tiro após discussão na festa da empresa

Ontem às 20:20 Facebook

Um homem de 49 anos foi morto a tiro pelo irmão, este sábado de madrugada, no norte de São Paulo (Brasil), na sequência de uma discussão ocorrida durante uma festa da empresa de ambos.

Segundo a rede brasileira "Globo", Matteo Petriccione, de 35 anos, atirou três vezes contra Marcelo Petriccione, de 49, após um desentendimento na festa de confraternização da empresa da família de ambos.

De acordo com os registos da polícia, a que o site "G1" teve acesso, a discussão entre irmãos começou depois de familiares terem encontrado Marcelo a dormir, numa sala, durante a festa. A vítima e o agressor envolveram-se numa luta corporal que só parou quando Matteo se afastou, para mais tarde regressar com a arma que viria a usar para cometer o crime.

Marcelo foi atingido três vezes e levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos, acabando por morrer. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal.

De acordo com as autoridades, citadas pelo site "G1", o agressor, que deverá ser acusado de um crime de homicídio, fugiu do local depois de ter atirado contra o irmão.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e iniciar as diligências para deter o autor do crime.