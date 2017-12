Mata mulher e dois filhos no dia de Natal

Marta Almeida Fernandes Hoje às 16:26 Facebook

Anthony Ross assassinou a mulher, de quem se estava a divorciar, e os dois filhos de 11 anos e 10 meses, na casa em que viviam em Phoenix, nos Estados Unidos da América.

De acordo com os relatos feitos à policia, o homem foi visto a atingir a tiro a mulher, Iris Ross, de 38 anos, enquanto fugia do marido.

Depois de alvejar a mulher, que faleceu no local, e apontar a arma às testemunhas, Anthony dirigiu-se ao interior da casa e, foram ouvidos mais dois tiros.

Mary Wogan, irmã de Iris Ross, disse que recebeu duas mensagens do cunhado nessa tarde, que a deixaram alarmada. "A primeira mensagem foi às 14.52 horasa e dizia 'acabei de matar a Iris e as crianças', e a segunda mensagem só dizia "com uma arma", conta.

Quando a polícia chegou ao local por volta das 15.45 horas já encontrou Iris Ross sem vida, no pátio de casa, e começou as negociações com o homem para tentar salvar as crianças.

Numa primeira fase, Anthony disse que já tinha morto os filhos, mas depois disse que as crianças ainda estavam vivas e ameaçou a policia que as mataria se não recuassem.

Pouco depois das 22 horas, a polícia conseguiu colocar um robô dentro da casa e percebeu que Anora Ross, de 10 meses, já estava morta, mas quando o homem percebeu que estava a ser observado abriu fogo contra o aparelho e contra a polícia.

A unidade policial conseguiu entrar na casa e, depois de prenderem o homem, descobriram o corpo do filho mais velho, Nigel, de 11 anos.

Anthony Milan Ross é um autor e palestrante motivacional que lutou contra a perda de peso e está bastante presente nas redes sociais, contando com inúmeros seguidores, que demonstraram o choque nas páginas das redes sociais do homem.