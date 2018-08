Homem morre atacado por hipopótamo que tentava fotografar

Hoje às 16:50 Facebook

Um turista de Taiwan morreu depois de ser mordido por um hipopótamo que estava a tentar fotografar no Quénia.

Chang Ming Chuang, de 66 anos, estava a seguir o animal, num resort no Quénia, quando foi mordido. Um outro turista, Wu Peng Te, ficou com ferimentos. A morte do homem fez com que o número de vítimas em consequência do ataque de hipopótamos aumentasse para seis só este ano naquela região.

O aumento da água dos rios no Quénia tem feito com que os hipopótamos se aproximem dos locais mais turísticos em busca de pastagem.

Segundo a "BBC", testemunhas garantem que os dois turistas se aproximaram em demasia do animal, que estava a pastar junto ao Hotel Sopa, na tentativa de o fotografar. O homem mordido ainda foi transportado para o hospital mas acabou por morrer.

Por ano, só em África, morrem cerca de 500 pessoas na sequência de ataques de hipopótamos. Os animais têm dentes afiados e podem pesar até três toneladas.